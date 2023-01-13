Подмосковные ученые впервые в России получили потомство от клонированной коровы

Впервые в России потомство от клонированной коровы получили в Федеральном исследовательском центре животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Клонированная корова произвела на свет здоровую дочку весом 40 кг, которую назвали Декабристкой.

«Развитие технологии геномного редактирования может быть возможно только в случае способности клонированных животных производить жизнеспособное потомство. Поэтому рождение первого потомства от клонированной телки – большое достижение подмосковных ученых. Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов», – сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

В апреле 2020 года в этом же исследовательском центре получили первого в России клона крупного рогатого скота с использованием в качестве доноров ядер соматических клеток. Родившаяся телка Цветочек получила свое имя по названию клеточной линии, которая была использована в качестве доноров ядер для клонирования.

Клонирование (SCNT) с использованием генетически модифицированных соматических клеток рассматривается сегодня в качестве основной технологической платформы для геномного редактирования крупного рогатого скота и других сельскохозяйственные животных. Специалисты проводят исследования, направленные на совершенствование критически значимых этапов технологической цепочки.

Москва, Андрей Дорофеев

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