Москвичи потратили в новогодние праздники на четверть больше денег, чем год назад

В Москве оборот сферы развлечений за первые восемь дней 2023 года составил почти 26 млрд рублей, что на четверть превышает прошлогодний результат. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые восемь дней января 2023 года оборот кинотеатров превысил 1,5 млрд рублей, что в текущих ценах в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. На столько же выросла посещаемость сеансов: количество транзакций в праздники достигло 2,9 млн. Вклад в позитивную динамику внесли новогодние кинопремьеры», – цитирует его слова «Интерфакс».

Ефимов уточнил, что выручка столичных музеев за праздничные дни составила 330 млн рублей, что на треть больше прошлогодних показателей. Количество чеков увеличилось на четверть и достигло 376 тысяч.

Театры, концертные залы и другие развлекательные площадки за период с 1 по 8 января заработали более двух млрд рублей – это в 2,2 раза превышает оборот за те же даты января 2022 года, когда в сфере культуры действовали антиковидные меры.

Как сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы, за первые восемь дней 2023 года заметно выросла выручка туристического сектора. В текущем году поездкам по России и за рубеж не препятствуют антиковидные ограничения, которые еще действовали в начале прошлого года. Турагентства Москвы нарастили свой доход до восьми млрд рублей, что в текущих ценах на 43% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Столичные рестораны, бары и кафе в новогодние праздники заработали более 11 млрд рублей – на 17% выше, чем годом ранее. Посещаемость заведений общепита выросла примерно на 4% – с 11,5 млн до 12 млн транзакций.

Москва, Андрей Дорофеев

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