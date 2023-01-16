На Крещение в Москве откроют 46 мест для купаний

В Москве откроют 46 площадок для крещенских купаний. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Московские спасатели проверят дно в местах подготовки прорубей, проведут профилактические беседы о правилах пожарной безопасности со служителями храмов и сотрудниками городских служб, участвующими в организации и проведении купаний. Все площадки оснастят необходимым спасательным оборудованием и техникой», – говорится в сообщении.

Кроме того, в местах купаний будет организовано дежурство медицинского персонала и сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.

В пресс-службе мэрии уточнили, что больше всего – 15 таких площадок появится Троицком и Новомосковском административных округах. Девять мест для купания откроют на территории Северо-Западного административного округа, по пять оборудуют в Восточном и Юго-Западном округах, четыре – в Западном, три – в Южном, по две – в Северном и Зеленоградском округах, а также одну – в Северо-Восточном.

Москва, Андрей Дорофеев

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