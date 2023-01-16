Гость из Волгограда украл пустой кассовый аппарат в одном из бизнес-центров столицы

Росгвардейцы задержали на юго-западе столицы мужчину, похитившего кассовый аппарат в магазине одного из бизнес-центров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления Росгвардии по городу Москве.

«Инцидент произошел поздно ночью. Росгвардейцам поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из охраняемых бизнес-центров на улице Вернадского. К прибывшим по адресу правоохранителям обратился сотрудник службы охраны. Он пояснил, что неизвестный гражданин разбил стеклянные входные двери в двух магазинах и в одном из них похитил кассовый аппарат», – говорится в сообщении ведомства.

В течение нескольких минут подозреваемый был задержан. 24-летний уроженец Волгограда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, денег в кассовом аппарате на момент похищения отсутствовали.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.

Москва, Андрей Дорофеев

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