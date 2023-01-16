«Об этом надо просто забыть»: эксперт оценил перспективы российско-американских отношений

Отношения между Москвой и Вашингтоном прекратились практически во всех сферах и перспектив их возобновления не просматривается. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк сегодня на «круглом столе» в Москве. По его оценке, впервые с момента начала переговоров по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) Россия имеет ряд технологических преимуществ, что также осложняет возобновление контактов РФ и США.

«Итоги 22-го года для российско-американских отношений были совершенно безрадостные, и какие-то позитивные тренды, к сожалению, не просматриваются», – констатировал Батюк.

Эксперт назвал «тревожным прецедентом», что в конце 2022 года было отложено на неопределенный срок заседание двухсторонней консультативной комиссии РФ и США по стратегической стабильности. «Даже в худшие годы «холодной войны», например, в начале 80-х годов, несмотря на афганский конфликт, где СССР и США находились по разные стороны баррикад, тем не менее, переговоры по стратегическим и нестратегическим ядерным вооружениям продолжались. И вот та пауза, которая возникла после того, как американцы начали в октябре 1983 года размещать свои ракеты средней дальности в Европе, и которая продолжалась до начала 1985 года, во всем мире воспринималась как что-то чудовищное, кошмарное, как угроза жизни на Земле…» – пояснил он.

«Сейчас мы видим, что даже не то, что переговоры о каком-то новом соглашении по стратегическим вооружениям, а даже диалог по стратегической стабильности, еще не переговоры, – непонятно, начнутся ли вообще эти переговоры. Потому что проблем и технических, и политических – там выше крыши, и совершенно не понятно, как их вообще решать. Даже консультации заморожены, перенесены на неопределенный срок – непонятно, когда они возобновятся и возобновятся ли вообще», – отметил Батюк.

Как полагает эксперт, возобновление контактов по СНВ возможно не ранее 2024 года. «Часы тикают. В США неуклонно приближается время начала предвыборной президентской кампании, когда всякая разумная жизнь в США замирает. Все силы бросаются на решение одного вопроса – кто будет следующим американским президентом... И в этот период вести какие-то продуктивные переговоры даже по таким важнейшим вопросам, как ограничение и сокращение стратегических вооружений, становится совершенно бессмысленно. Американцы в этих условиях просто не решатся на какие-то серьезные шаги, которые непонятно, как будут восприняты следующей пришедшей к власти американской администрацией. По всей видимости, вплоть до выборов 24-го года время будет упущено. А потом до начала 26-го года, когда срок действия договора СНВ-3 полностью истекает, останется совсем немного времени, по сути дела – год с небольшим», – уточнил он.

При этом, как считает эксперт, возобновление контактов по СНВ могут затормозить США, которые за последние десятилетия «явно утратили свои былые преимущества. «Достаточно сказать, что Россия на 90%, по американским оценкам, обновила свою стратегическую ядерную триаду. Более того, можно говорить уже не о триаде, а о квинтете с появлением (беспилотного подводного аппарата) «Посейдона» и (ядерной крылатой ракеты) «Буревестника». Здесь американцы с большой озабоченностью упоминают также российские гиперзвуковые системы, где у России, как, впрочем, и у Китая, тоже явно серьезные преимущества перед США», – пояснил он.

«Говорю не к тому, что завтра начнется российско-американская ядерная война, но это очень серьезная проблема, с которой в Вашингтоне сталкиваются впервые за последние 50 лет, когда начался процесс переговоров между Москвой и Вашингтоном по СНВ. У американцев всегда было какое-то технологическое преимущество – система с разделяющейся головной частью, крылатые ракеты большой дальности, потом появилось стратегическая оборонная инициатива, – что-то такое, что всегда Москву заставляло напрягаться и ради достижения какого-то соглашения по стратегическим вооружениям идти на односторонние уступки. А сейчас ситуация сложилась с точностью до наоборот», – полагает эксперт.

«Американцам придется вести эти будущие переговоры, если они, конечно, когда-то начнутся, уже не с позиции технологического превосходства, а с позиции относительного технологического отставания. Это совершенно новая ситуация. Никогда еще в Вашингтоне с таким не сталкивались. И, наверное, в этом одна из причин того, почему в США особого энтузиазма в отношении этого диалога по СНВ с Россией в настоящее время не наблюдается», – отметил Батюк.

По его оценке, о торгово-экономическом сотрудничестве Москвы и Вашингтона можно вообще забыть. «В результате всех этих санкций из ада, которые были введены официальным Вашингтоном в отношении РФ, стало совершенно понятно, что никакого серьезного экономического базиса, который мог бы как-то стабилизировать двухсторонние российско-американские отношения, больше никогда не будет ни в какой обозримой перспективе. Об этом надо просто забыть – забыть вообще о развитии каких-то российско-американских торгово-экономических, научно-технических связей. Этого не может быть, потому что не может быть теперь уже никогда. Вот такая совершенно безрадостная картина здесь вырисовывается», – почеркнул Батюк.

«Единственные лучи света в этом непроглядно темном царстве – это сохранение хоть каких-то элементов двухстороннего диалога, например, по гуманитарным вопросам вроде обмена заключенными или сохранение контактов между российскими и американскими военными и по украинскому, и по сирийскому вопросам. Слава Богу, эти контакты еще пока есть. Это все, что осталось от российско-американских отношений в настоящее время», – констатировал эксперт.

Москва, Мария Соколова

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