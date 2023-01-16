Снова дожди: синоптики обещают москвичам плюсовую погоду

Дожди и плюсовая температура воздуха ожидается в московском регионе в ближайшие дни, в том числе на Крещение. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Погода будет пасмурной и ветреной. Вместо крещенских морозов москвичей и жителей Подмосковья ожидает оттепель», – уточнили синоптики.

Во вторник, 17 января, ночью ожидается небольшой снег, в Москве -3...-1°, по области -5...0°. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег), в столице прогнозируется -1...1°, в Подмосковье -3...2°. При этом возможен порывистый ветер местами до 15 м/с.

В среду, 18 января, также вероятны небольшие осадки, в том числе в виде дождя, местами будет гололед. Ночью в Москве -1...1°, по области -3...2°. Днем в столице 1...3°, в Подмосковье -2...3°. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами вероятны порывы до 18 м/с.

В четверг, 19 января, ночью осадки (дождь, мокрый снег), в Москве 1...3°, по области -2...3° с порывистым ветром до 18 м/с. Днем дождь, в столице и Подмосковье до +5°.

В пятницу, 20 января, временами осадки, ночью и днем -3...2°. В субботу, 21 января, преимущественно без осадков, в течение суток -3...2°, ветер слабый.

В Гидрометцентре добавили, что самая холодная крещенская ночь была зафиксирована в 2006 году, когда температура опустилась до -30,8°, днем было -25,4°. Самым теплым Крещение было в регионе в 2007 году. Тогда ночью температура воздуха не опустилась ниже 3,6°, днем было 6,3°, дождь принес 13,3 мм осадков.

Москва, Андрей Дорофеев

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