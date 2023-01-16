Украина – только репетиция: США попытаются «раздуть» конфликт против России

Конфликт на Украине является только репетицией большого военного противостояния Запада и Москвы, в котором США рассчитывает на уничтожение России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко сегодня на «круглом столе» в Москве. По его мнению, политика Вашингтона не зависит от личности американского президента и последовательно направлена против России, которая единственная в мире способна быть угрозой США.

«Политика США предельно последовательна при всех администрациях в отношении нашей страны. Собственно говоря, ничего такого нового в 22-м году в российско-американских отношениях мы не увидели. Это результат длительных долгосрочных процессов. Единственное, что произошло в 2022 году, мы наконец перестали притворяться и просто-напросто перестали говорить, что мы какие-то партнеры друг для друга. Только и всего», – считает Фененко.

Профессор полагает, что фундамент нынешних событий был заложен в 1993-94 годах, когда администрация президента США Билла Клинтона четко определила несколько стратегических целей в отношении России. «Только Россия обладает стратегическим потенциалом для уничтожения США и для ведения войны на базе обычных вооружений. Больше ни у кого нет ВПК, который был бы способен производить соответствующие альтернативные американским вооружения. Ни Китай, ни Индия такой способностью пока еще не обладают. Поэтому мы приоритетный противник для США. Момент второй. Стратегическая цель – это ликвидация российского ядерного потенциала и получение гарантий невозможности его быстрого восстановления. Ну и задача третья – в идеале это стратегическая дезинтеграция нашей страны как крупного образования. И, естественно, снижение у нас потенциала ВПК по образцу Германии, Японии после Второй мировой войны», – уточнил эксперт.

«Все последующие администрации (США) последовательно преследовали эту стратегию. Другое дело, насколько получалось – не получалось, насколько у них были ресурсы или не были, чтобы это достичь. Это были уже тактические колебания. Стратегически курс США в отношении России оставался неизменным», – констатировал он.

Фененко обратил внимание, что украинский конфликт – это результат долгосрочной стратегии США, которые давно поняли, что с Россией «напрямую повоевать очень и очень трудно». «Американцы взяли другой курс – поддерживать те страны, которые готовы повоевать с Россией, настраивать против нас соседей. Грузию они попробовали противопоставить – мало, слишком слабая страна. То есть, нужно кого-то покрупнее и посильнее. Вот Украину подготовили на эту роль», – констатировал Фененко.

«Пока это репетиция крупного военного конфликта. Кого они хотели бы в идеале противопоставить? Кого-то помощнее и покрупнее Украины. И мы в общем-то видим уже сейчас, кого на будущее они могли бы нам противопоставить. Идеальный вариант, наверное, накачать Германию снова и сделать ее опорой Запада, развернуть против нашей страны. Не такой уж фантастический сценарий, если заметить, что мы в третий раз воюем с немецкой военной техникой на территории бывшего Советского союза. Далее, конечно, можно подбросить кого-то вроде дополнения или репетиции – Швецию и Польшу. Но это именно дополнение. В идеале развернуть Турцию против России, подбросить Японию. А если удастся привести к власти в России какие-то либеральные силы, то, например, столкнуть Россию с Китаем», – предположил эксперт.

Как считает профессор, на этом фоне России надо ожидать усиления враждебных действия со стороны США. «Не ждать, что завтра придет какая-то новая администрация, которая захочет пойти с нами на диалог – по большому счету, не захочет. Заметьте, мы от каждой администрации ожидали, что она пойдет с нами на диалог. И с каждой администрацией у нас финал был один – хуже, чем при этом президенте, быть не может. Ну, вот сейчас придет вот этот, и тогда наконец наши отношения улучшатся. Как видим, не улучшались. Наоборот, шла в течении 30 лет последовательная тенденция на их ухудшение, завершающееся, даже не скажу, что это опосредованный, близкий к прямому военный конфликт. Другое дело, как и в какой форме он происходит», – подчеркнул он.

«Я бы не делал ставку вообще на развитие торговых и гуманитарных связей. Напомню, что перед Первой мировой (войной) Германия была по сути первым инвестором в нашей промышленности. А уж гуманитарные связи у нас были колоссальные, вся интеллигенция у нас училась в Германии. Нам это чем-то помогло предотвратить август 1914-го?» – отметил Фененко.

Москва, Мария Соколова

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