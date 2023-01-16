В центре России на боевое патрулирование выведены стратегические комплексы «Ярс»

В Тверской области на маршруты боевого патрулирования выведены пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс». Об этом сообщило сегодня министерство обороны России.

«В Бологовском ракетном соединении (Тверская область) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК «Ярс», – цитирует «Интерфакс» сообщение оборонного ведомства.

Военные отмечают, что расчеты ПГРК «Ярс» «выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения».

«Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования», – заявили в Минобороны.

Официально сообщалось, что основу группировки РВСН составляют комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. По официальным данным, «Ярс» способен поражать цели на дальности до 11 тысяч км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

Москва, Андрей Дорофеев

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