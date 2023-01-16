Стабильность: США всегда нацелены на уничтожение России

Определение угроз для США со стороны Китая и России слишком разные – Пекин является для Вашингтона конкурентом, а Москва – «абсолютным злом», которое коллективный Запад планирует уничтожить, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлева. По ее оценке, не нужно гадать, изменятся ли отношения Москвы и Вашингтона в будущем, достаточно ознакомиться со стратегией национальной безопасности США. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказала сегодня на «круглом столе» в Москве.

«Вообще не нужно гадать и задаваться вопросом, что будет дальше. Они (США) все для этого подготовили. Принимают каждые 2-4 года новую стратегию национальной безопасности, в которой все очень четко расписано. Почитали и поняли – что нам ждать дальше», – пояснила Журавлева.

Эксперт обратила внимание, что в принятой в прошлом году президентом США Джо Байденом новой стратегии нацбезопасности враг один – Россия. «В стратегии абсолютно четкая картинка того мира, который США собираются контролировать. Потому что лидерство и контроль – это неизменный элемент всех стратегий нацбезопасности. Вот мир, в который США входят с новой стратегией нацбезопасности, – в нем есть всего один враг. Это Россия. Китай – это не враг. Это конкурент. Совершенно четко в стратегии нацбезопасности разведены степень враждебности Китая и России. Россия – это абсолютное зло не только для США, но и для всего западного мира», – уточнила Журавлева.

«Вектор развития краткосрочной политики США по организации Запада в противостоянии России и прекращении конфликта, который происходит сейчас. Долгосрочная цель – это Китай. Но Китай называется США конкурирующей державой. При этом очень важное положение – Китай называется единственной державой в мире, которая сегодня может противостоять США по всем направлениям – и по экономическому, и по военному масштабу, и по политической организации, и с точки зрения наличия какой-то идеи, которую Китай может предложить. Китай – это абсолютный конкурент, на который фактически сегодня все развитие США ориентируется с точки зрения наличия этого конкурента. И экономическое развитие США, и внешнеполитическое, и идейное развитие США тоже формируется, исходя из наличия вот этого второго полюса, этого конкурента», – подчеркнула эксперт.

В этой связи Журавлева отметила, что Россия этой картине нарисованного на Западе мира занимает очень небольшое место. «США рассчитывают, что скоро эта угроза (со стороны России) прекратится – в результате их направленных действий, скоординированных действий Запада, Россия просто потеряет свои возможности, чтобы представлять какую-то действительную угрозу для США. А дальше можно будет заниматься исключительно Китаем», – отметила она.

«Это тот вектор, на который можно ориентироваться, говоря о российско-американских отношениях. И действительно ожидать здесь какого-то вдруг всплеска и радикального изменения направления этих отношений просто потому, что сменится администрация, думаю, не стоит», – заключила Журавлева.

Москва, Мария Соколова

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