Заявления на участие в ЕГЭ-2023 можно подать до 1 февраля

Заявление на участие в ЕГЭ 2023 года можно подать до 1 февраля включительно. Об этом сегодня школьникам и их родителям напомнила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

«ЕГЭ в 2023 году пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном сайте Рособрнадзора», – отметили в ведомстве.

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и (или) в резервные сроки основного периода, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода или в досрочный период по желанию. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, также могут сдать их в резервные дни, добавили в Рособрнадзоре.

Два экзамена, русский язык и математика, являются обязательными для выпускников текущего года. Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие соответствующий документ об образовании, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня.

Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы тем, кто желает продолжить обучение в вузе.

«Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки участник ЕГЭ намерен продолжить обучение и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов», – обратили внимание в федеральной службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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