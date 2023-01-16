Признак кризиса: уровень геронтократии в США сравним с СССР 1980-х годов

Уровень геронтократии в политической системе США свидетельствует о глубоком кризисе страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко сегодня на «круглом столе» в Москве. По его мнению, ситуация в Штатах очень напоминает Советский союз в период 1980-х годов.

«То, что сейчас происходит в США, – это показатель глубокого кризиса американской системы. Это все очень напоминает мое детство. 1984 год – умер [руководитель СССР в 1982-84 гг Юрий] Андропов. Перед этим говорили, что человек уже настолько болен, что просто неспособен управлять страной. И после этого крики о том, когда избрали [руководитель СССР в 1984-85 гг Константин] Черненко, это был предмет насмешек и общей фрустрации: да неужели никого нельзя выбрать, кроме больного старика, явно неспособного управлять страной?! Хотя система при них тоже работала. У нас тоже была вполне отлаженная система», – отметил Фененко.

Эксперт обратил внимание на возраст возможных кандидатов в президенты США на выборах в 2024 году. «Сколько лет [Джо] Байдену (80 лет), [Дональду] Трампу (76 лет), [Берни] Сандерсу (81 год)? Будем говорить откровенно – правильный вопрос: доживут ли эти люди два года и насколько состояние здоровья позволит им участвовать в политической жизни? Им далеко не 50, и не 55, и даже не 60… Если в 50 лет является молодым политиком, то насколько уровень геронтократии силен в этой системе», – констатировал он.

Профессор полагает, что такая ситуация опасна тем, что у людей в таком возрасте нет времени и здоровья на реализацию каких-то крупных политических проектов. «Их выдвигают на выборы с одной целью, как и у нас Андропова и Черненко, – чтобы искусственно продлить какой-то период. А вот что будет потом, вот это уже более интересный вопрос, когда запас прочности иссякнет», – заключил Фененко.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»