Невыгодный мир и прощупывание системы ядерного сдерживания: США готовят России новую ловушку

Главная опасность для России в украинском конфликте в ближайшие два года может заключаться в прощупывании системы ядерного сдерживания, считает профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. По его оценке, еще одним риском является перспектива навязывания со стороны США невыгодного для Москвы перемирия.

«Нанести военным путем поражение России… – американцы прекрасно понимают, что это глупость. Понятно, что если Россия подгонит еще 500 тысяч и поднимет в воздух стратегическую авиацию, например, то дело очень быстро закончится и все разговоры про поражение России. Возьмет, например, тактику воздушной войны против городов», – отметил Фененко, выступая сегодня на «круглом столе» в Москве.

Эксперт пояснил, что поражением для России может считаться «некий комплекс политических и военных действий, которые навяжут невыгодный мир». «Вспоминаю их (на Западе) старые разговоры после того, как наш президент 1 марта 2018 года сказал, что мира без России не будет. А мир с Портсмутским миром для России – будет, в котором мы будем проигравшей стороной, где можно будет организовать цветную революцию по модели: русско-японская война – революция 1905 года. Что для этого американцы могут сделать? Они нам могут попытаться навязать невыгодный формат перемирия. Причем так, чтобы он выглядел, как некий компромисс», – предположил он.

«Например, условно через две недели будет заморожена компания на Украине. Мы получим, что Россия контролирует только одну область – Луганскую, Донецкую мы до конца не контролируем, о Славянске и Краматорске пока речи не идет, Запорожской – кусочек, Херсонскую – без Херсона. Это можно подать как унизительное поражение России. Дальше начнется грандиозная компания, что Россия потерпела унизительное военное поражение», – уточнил Фененко.

Профессор привел в пример еще два варианта невыгодного для России перемирия. «Будут они накачивать Харьков, Сумы оружием для ударов по РФ, подбросив нам утешительный приз в виде Луганска, Мариуполя или чего-то еще. А главная кампания будет – ну что, не взяли даже третьестепенное или 5-степенное государство? И куда же вам ребята соваться воевать с НАТО? Кстати, здесь можно будет устроить в России не только либеральный, но и патриотический майдан – как же мы, имея такую армию, не смогли одолеть противника?!» – полагает он.

«Третий вариант, который они могут использовать, – опять-таки выбросить нам как некую косточку – Украина без НАТО, безблоковый статус. Что помешает им за 5-7 лет накачать Украину новым оружием и непосредственно организовать удар по российской территории?» – отметил Фененко.

При этом эксперт обратил внимание на главную опасность в действиях Вашингтона в украинском кризисе – «явное прощупывание нашей системы ядерного сдерживания». «Зачем делаются удары по Шебекино, по Курской области? Поставить под сомнение нашу концепцию, что если угроза России, то Россия пойдет на применение стратегических ядерных сил. Отсюда вывод один – значит, вы допускаете, что может быть некий военный конфликт, в котором можно пострелять на российской территории локально. Например, под Калининградом в районе Правдинска и Багратионовска. Пойдете вы после этого на применение ядерных сил? А, похоже, что нет, – рассуждают они. Или где-то в районе Крыма, который, как говорят американцы, не очень-то и ваш. Вот где, главное, может таиться для нас опасность», – заключил Фененко.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»