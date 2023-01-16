российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 января 2023, 21:10 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Экс-боец норвежского батальона ЧВК «Вагнер» должен был быть привлечен к ответственности – Пригожин

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал побег бывшего представителя ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева.

По сообщениям СМИ, Медведев сбежал из России в Норвегию, заявив, что был участником ЧВК «Вагнер» и якобы «свидетелем преступлений против человечности на Украине». Редакция норвежского издания «Афтенпостен» обратилась к Пригожину за комментарием.

Бизнесмен подтвердил, что этот человек работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер». Он добавил, что Медведева должны были привлечь к ответственности.

«Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске»,приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Также предприниматель предупредил, что беглец крайне опасен.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Запад передал Украине более 4 тыс. единиц оружия и военной техники / Ударом ВСУ разрушено здание ТЦ в Донецке. Есть погибшие и раненые, ведется разбор завалов / «Вы никогда не получите Tornado»: в ФРГ жестко ответили на требование Киева / В Сети опубликовали фото Пригожина с бойцом ЧВК «Вагнер» Гаспаряном, награжденным медалью «За взятие Соледара» / Они не сдались в плен ЧВК «Вагнер»: военкор Ярем показал десятки тел бойцов ВСУ в Соледаре / От конфликта на Украине выигрывают только США – премьер Венгрии / «Мы не можем согласиться»: в МИД РФ высказались по поводу одобрения Турцией «мирного плана» Украины / «Только дайте танки» – в Киеве не перестают грезить о «победе на поле боя»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,