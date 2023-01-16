Экс-боец норвежского батальона ЧВК «Вагнер» должен был быть привлечен к ответственности – Пригожин

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал побег бывшего представителя ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева.
По сообщениям СМИ, Медведев сбежал из России в Норвегию, заявив, что был участником ЧВК «Вагнер» и якобы «свидетелем преступлений против человечности на Украине». Редакция норвежского издания «Афтенпостен» обратилась к Пригожину за комментарием.
Бизнесмен подтвердил, что этот человек работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер». Он добавил, что Медведева должны были привлечь к ответственности.
«Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Также предприниматель предупредил, что беглец крайне опасен.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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