Сильный ветер и гололед: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

Штормовой ветер, осадки и гололед ожидаются сегодня вечером и ночью в московском регионе. Об этом говорится в экстренных предупреждениях, распространенных главными управлениями МЧС России по Москве и Московской области.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 17:00 часов 17 января до 09:00 18 января в Москве ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с, осадки, ночью местами гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», – говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС.

Об ухудшении погодных условий предупредили и подмосковные спасатели.

В МЧС призвали граждан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении мошиной строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Москва, Андрей Дорофеев

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