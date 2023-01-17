Москвич выманил у знакомой более 17 млн рублей «на создание майнинговой фермы»

Житель столицы, чтобы расплатиться по своим долгам, похитил у знакомой свыше 17 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Злоумышленник занял у подруги денежную сумму под предлогом планируемой покупки компьютерного оборудования для майнинга криптовалюты. Пообещав вернуть наличные, он передал женщине две расписки. Однако, когда срок выплаты подошёл, мужчина перестал выходить на связь, так и не выполнив обязательство. Потерпевшая обратилась в полицию», – говорится в сообщении ведомства.

После задержания 36-летний мужчина пояснил, что потратил взятую сумму на погашение своих долгов. Следствием ОМВД России по району Сокол Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Фигурант заключён под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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