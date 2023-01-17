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Вторник, 17 января 2023, 18:38 мск

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Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили патрулирование Северного Ледовитого океана

Фото: архив сайта минобороны России

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование Северного Ледовитого океана. Об этом сообщило сегодня министерство обороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – подчеркнули в минобороны.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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