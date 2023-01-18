Арсенал оружия и патронов обнаружили в гараже пожилого москвича

Правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы в гараже жителя столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Правоохранители задержали злоумышленника в его гаражном боксе на северо-востоке города, где и находился арсенал. В ходе обыска стражи правопорядка обнаружили пистолет и пистолет-пулемёт иностранного производства, пригодные для стрельбы, а также переделанный и непригодный для производства выстрелов пистолет. Помимо этого, изъято 214 патронов, одна часть из которых предназначена для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии, другая – для использования в охотничьих карабинах и спортивных пистолетах», – говорится в сообщении ведомства.

В полиции отметили, что находка стала результатом совместной работы сотрудников угрозыска и ФСБ.

Дознанием ОМВД России по району Бибирево в отношении 61-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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