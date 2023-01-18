В «Контур.Фокусе» теперь можно проверить физлицо на судимость

Сервис «Контур.Фокус» запустил возможность проверять наличие судебных дел у физлиц. Речь идет как об административных и гражданских делах, так и об уголовных. Функция особенно пригодится тем, кто хочет проверить руководителей, учредителей компаний или кандидатов на вакансию. К этому моменту в сервисе находится порядка 100 миллионов дел с 2005 по 2023 годы, данные собираются из официальных источников и обновляются каждый месяц.

Чтобы узнать, является ли человек фигурантом дела, нужно ввести его ФИО в кавычках в поисковой строке сервиса и перейти во вкладку «Суды общей юрисдикции». Можно использовать фильтры: по региону, типу судопроизводства и стороне дела. Стоит учитывать, что «Контур.Фокусе» не показывает персональные данные, то есть проверить человека по году рождения невозможно, могут попасться полные тезки.

«При проверке контрагентов стоит уделить особое внимание изучению информации о владельцах компаний и лицах, занимающихся управлением организацией. Поэтому мы посчитали важным реализовать возможность поиска судебных дел по судам общей юрисдикции. Новая функциональность позволяет пользователям найти судебные дела из любой точки России и сделать предварительный вывод о репутации контрагента. Команда Контур.Фокуса опирается на максимум источников, поддерживает актуальность данных и помогает легко анализировать информацию», – прокомментировал руководитель «Контур.Фокуса» Василий Прокопьев.

Москва, Марина Иванова

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