Вооруженные молотком злоумышленники совершили налет на квартиру в Москве

Двое мужчин и женщина совершили разбойное нападение на квартиру жителя юго-запада столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В столичную полицию через службу «02» с сообщением о разбое обратился местный житель. Он рассказал, что несколько дней назад к нему домой пришла приятельница вместе с двумя незнакомцами, которые избили его молотком по голове и телу, после чего, похитив документы, мобильный телефон, ювелирные украшения и денежные средства, скрылись», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители уточнили, что общий ущерб, который нанесли налетчики, составил 37 тысяч рублей. Потерпевший был госпитализирован с различными травмами.

Сотрудники московской полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий по местам проживания задержали троих подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые мужчины 40 и 43 лет, а также 31-летняя знакомая потерпевшего. В ходе обысков у них дома были изъяты похищенные паспорт и телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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