В крещенскую ночь в Москве продлят работу 45 маршрутов наземного транспорта

В связи с празднованием Крещения сегодня ночью в Москве будет продлена работа 45 маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В ночь с 18 на 19 января мы продлим работу 45 маршрутов наземного транспорта до 03:00. Москвичи смогут добраться домой от мест купаний», – уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также пассажиры смогут воспользоваться 16 регулярными ночными маршрутами наземного транспорта. Всего будет работать более 200 автобусов. Кроме того, изменятся маршруты следования автобусов № 49 и 883 возле санатория «Узкое» и Мещерского пруда.

В дептрансе также предупредили о перекрытии ночью ряда улиц в районах мест купаний. Так, с 17:00 до 06:00 водители не смогут проехать по Санаторной и Тютчевской аллеям от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с Севастопольским проспектом.

С 18:00 до 06:00 закроют въезд с Торговой улицы на Проектируемый проезд № 6718, въезд с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу, Мещерский проспект от Прудовой улицы до Воскресенской улицы, Мещерский проспект в сторону 1-го Дачно-Мещерского проезда от Палисадной улицы до 1-го Дачно-Мещерского проезда.

Москва, Андрей Дорофеев

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