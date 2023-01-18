российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 15:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Крещенскую ночь Москва проведет под свист штормового ветра

Сильный ветер будет дуть в столице в течение суток. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 15:00 18 января до 15:00 19 января в Москве ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с, осадки, преимущественно в виде дождя, ночью местами гололёд, на дорогах гололедица», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомством.

В связи с опасными погодными явлениями спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать машины под деревьями. А пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей на улице без присмотра.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,