Актриса Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника

Народная артистка России Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника. Спектакль «Новогодний переполох» с ее участием в Петрозаводске прошел с заменой, передает РИА «Новости».

Лариса Удовиченко – актриса театра и кино. Она сыграла во многих популярных фильмах и сериалах: «Самая обаятельная и привлекательная», «Мэри Поппинс, до свидания», «Мертвые души», «Женатый холостяк», «Золотая мина». Первую известность еще в студенческие годы ей принесла роль Маньки Облигации в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Москва, Андрей Дорофеев

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