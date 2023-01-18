Актриса Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника

Народная артистка России Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника. Спектакль «Новогодний переполох» с ее участием в Петрозаводске прошел с заменой, передает РИА «Новости».
Лариса Удовиченко – актриса театра и кино. Она сыграла во многих популярных фильмах и сериалах: «Самая обаятельная и привлекательная», «Мэри Поппинс, до свидания», «Мертвые души», «Женатый холостяк», «Золотая мина». Первую известность еще в студенческие годы ей принесла роль Маньки Облигации в фильме «Место встречи изменить нельзя».
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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