Подросток умер в Москве от редчайшей хронической бессонницы

В Москве 16-летний юноша умер от редчайшего неизлечимого наследственного заболевания – фатальной семейной бессонницы. Об этом сообщил сегодня телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Тело мальчика обнаружили в квартире на Южнобутовской улице.

При фатальной семейной бессоннице человек неизбежно умирает от недостатка сна. Всего в мире зафиксировано 40 семей, пораженных этим опасным заболеванием. Болезнь может начать проявлять себя с подросткового возраста, однако чаще всего это происходит после 50 лет. Человек страдает от недостатка сна на протяжении периода от полугода до трех лет, после чего неизбежно умирает.

Обычно на последних стадиях фатальной семейной бессонницы человек уже не может спать и говорить, перестает реагировать на окружающих и быстро теряет вес.

Москва, Андрей Дорофеев

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