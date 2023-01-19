Пассажирка из Стамбула пыталась тайно ввезти украшения на 4 млн рублей

Россиянка, прилетевшая в Москву из Стамбула, пыталась ввезти незадекларированные украшения на 4 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Домодедовской таможни.

«Гражданка Российской Федерации перевозила в ручной клади серьги, кольца, колье, браслеты и подвески известного бренда Bulgari. Украшения в количестве 19 штук обнаружили инспекторы Домодедовской таможни в ходе таможенного досмотра», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенная экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Стоимость товаров составила 4 млн рублей.

«Проверочные мероприятия продолжаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров)», – добавили таможенники.

Москва, Андрей Дорофеев

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