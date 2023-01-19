Компромат и фейки: как прозападные блогеры YouTube зарабатывают на российских пользователях

Блогеры, которые публикуют свой контент на зарубежных площадках из-за границы на русском языке на нашу российскую аудиторию и при этом критикуют спецоперацию, фактически работают на противника. Такое мнение в беседе c журналистами выразил член Союза писателей России Андрей Антонов в ответ на заявление петербургского предпринимателя Евгения Пригожина с требованием блокировки видеохостинга YouTube.

Напомним, что в скором времени YouTube будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны. Об этом заявил основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба.

«В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен», – указал он. Пригожин также назвал YouTube информационной чумой.

Давайте определимся насколько прав Пригожин?

КАК ДУДЬ* СТАЛ ИНОАГЕНТОМ

Многие российские блогеры после начала спецоперации выступили с критикой действий России и покинули страну. Однако инфлюенсеры продолжают публиковать контент на русском языке и в обход официальных блокировок зарабатывать гонорары на просмотрах российской аудитории.

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь* (признан иноагентом в России) после 24 февраля 2022 года выступил с критикой специальной военной операции России. Дудь* стал открыто транслировать свою позицию в социальных сетях, аудитория которых насчитывает миллионы пользователей. Основными площадками, на которых он размещает свой контент, являются как раз YouTube и Instagram*** (принадлежит Meta, признанной в России экстремисткой организацией, и заблокирован в РФ). Дудь* продолжает вести свои блоги на русском языке, ориентируясь на российскую публику.

Основным форматом видеороликов Дудя* являются интервью, гостями для которых блогер зовет российских деятелей, активистов и звезд. Так, последнее видео на YouTube-канале «вДудь» с актером Оскаром Кучерой за два дня набрало 12 миллионов просмотров. Монетизация зарубежного видеохостинга в России полностью приостановлена, однако блогеры находят пути для заработка на YouTube. Так, у Юрия Дудя* в описании последнего ролика размещена рекламная ссылка с промокодом на обучающую онлайн-платформу.

Общественный деятель и журналист Илья Варламов активно ведет свою страницу в Instagram***, а также создает и публикует на YouTube интервью, видеообзоры на города России и страны мира, а также освещает актуальные новости из мира политики, истории и культуры. Контент на каналах блогера varlamov и Varlamov Talks нельзя назвать патриотичным, а часть его гостей признаны в России иноагентами или транслируют проукраинскую позицию.

При этом в описании основного YouTube-канала Варламова оставлены ссылки на платформы для монетизации контента, которые блогер создал для получения прибыли от ведения своего блога. Как и многие российские блогеры, Варламов после блокировки в России Instagram*** стал приглашать своих подписчиков в Telegram, однако не просто перенес свой контент на другую площадку, но создал закрытый канал с подключенной монетизацией для заработка.

Журналистка, автор проекта «А поговорить?» Ирина Шихман*(признана иноагентом в России) создает интервью и публикует их на своем YouTube-канале. Среди ее гостей украинский кинопродюссер Александр Роднянский* (признан в РФ иноагентом), актер Анатолий Белый и группа Little Big. Instagram*** Шихман* использует как площадку для продвижения контента, опубликованного на YouTube. Как и многие другие блогеры, Шихман* заключает рекламные договоры и получает деньги за распространение информации о своих рекламодателях.

НАДО ЗАКРЫВАТЬ

Как видим, некоторые российские блогеры используют социальные сети для транслирования собственной позиции, подкрепленной мнением гостей, которых они приглашают в свои проекты. При этом они обходят блокировки монетизации и продолжают зарабатывать на русскоговорящей аудитории.

Первый вице-президент Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей России Андрей Антонов заявил, что деятельность блогеров в Интернет-пространстве должна контролироваться законодательством. По словам эксперта, важно, чтобы пользователи социальных сетей были защищены от негативной и заведомо ложной информации, которую могут распространять блогеры, желающие обогатиться за счет актуальных и привлекающих внимание аудитории тем.

«Блогеры, которые работают на зарубежных площадках, из-за рубежа, судя по всему, на русском языке, на нашу российскую аудиторию и при этом критикуют спецоперацию, фактически работают на противника. Поскольку они ориентированы на российскую аудиторию, на них распространяется юрисдикция нашей Российской Федерации. Здесь и компрометация действий наших вооруженных сил, я так предполагаю, это и возможная дезинформация, и фейки, которые они распространяют, наказуемые у нас и в административном, и, по-моему, даже в уголовном порядке. За это они должны нести ответственность. И потом должна быть такая оценка их деятельности со стороны российского патриотического общества. Общественное мнение имеет большое значение. Здесь и задача для наших СМИ – разоблачать таких блогеров», – сказал эксперт.

Антонов отметил, что к вопросу о блокировке западных сервисов в России нужно подойти взвешенно, как это часто говорит президент России Владимир Путин. Эксперт считает, что уже необходимо начать проработку данной инициативы, так как она содержит рациональное зерно.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин обращался в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и заблокировать YouTube на территории России. Американский видеохостинг является «информационной чумой нашего времени», которую необходимо искоренить, заявил Пригожин.

Москва, Светлана Антонова

* – Лицо, признанное в России иностранным агентом

*** – Социальная сеть, принадлежащая Meta, признана экстремисткой организацией и заблокирована в РФ

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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