Пассажирка пыталась пронести через Шереметьевскую таможню без декларации брендовые товары на 2,5 млн рублей

Пассажирка, прилетевшая в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов, пыталась ввезти незадекларированные товары известных брендов на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 41-летней гражданкой Российской Федерации, прибывшей из Дубая, дорогостоящих наручных часов, предметов одежды и кожгалантереи. Гражданка пыталась пересечь «зеленый» коридор и товары не декларировала», – говорится в сообщении ведомства.

При досмотре багажа инспектор обнаружил двое наручных часов Rolex в фирменных упаковках, три сумки таких известных брендов как Louis Vuitton и Gucci, а также четыре предмета одежда и обуви.

«В своем объяснении пассажирка заявила, что часть вещей она приобрела для себя, а остальное ей подарили, стоимости не знает, с таможенными правилами не знакома», – добавили таможенники.

По заключению экспертизы, стоимость задержанных товаров составила около 2,5 млн рублей.

В действиях гражданки РФ усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»