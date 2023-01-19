Россия сделает всё, чтобы Запад поскорее «протрезвел» – Лавров

Москва будет делать все, чтобы НАТО и Евросоюз поскорее «протрезвели» и отказались от «колониальных иллюзий». Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров в Минске по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Белоруссии Сергеем Алейником.

Говоря о разрушительных для мирового порядка действиях Запада, министр выразил надежду на скорейшее «отрезвление» противников России. «Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели», – цитирует его слова РИА «Новости».

Глава МИД РФ также охарактеризовал западных коллег, как людей «зарвавшихся», которые ставят свои «неуемные политические амбиции, попытки реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов».

Москва, Андрей Дорофеев

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