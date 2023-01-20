Россияне посоветовали генералу Соболеву отправиться в зону СВО после призыва сбривать бороды

Россияне подвергли жесткой критике члена комитета Государственной Думы по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, поддержавшего ранее позицию отдельных командиров, которые требуют от солдат в зоне специальной военной операции брить бороды. По мнению граждан, «паркет и уют кабинетов приводят к деградации».

После сообщений о введении ряда ограничений для российских военнослужащих в зоне боевых действий на Украине Соболев в интервью РБК объяснил, почему многие командиры требуют от солдат брить бороды и отказываться от пользовательской электроники. Как заявил депутат, даже в условиях самой интенсивной боевой деятельности можно найти время для того, чтобы привести себя в порядок.

«Это элементарное требование воинской дисциплины, солдат должен быть солдатом. Конечно, основная задача военного – это грамотно, умело воевать. Но я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15-20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом», – заявил Виктор Соболев.

Заявление генерал-лейтенанта вызвало негативную реакцию со стороны общественности. Комментируя слова Соболева в социальных сетях, россияне подвергли парламентария жесткой критике, предложив ему отправиться на передовую. По мнению некоторых граждан, «паркет и уют кабинетов приводят к деградации», а сами депутаты привыкли только контролировать и составлять планы проверок.

Некоторые пользователи назвали озвученную Соболевым позицию «генеральским идиотизмом», а также напомнили депутату, что на фронте солдатам иногда и присесть некогда, пока «эти блюстители эстетики» дают свои советы. Отдельные комментаторы и вовсе удивляются, как люди при таком уровне ума становятся генералами.

Также пользователи считают, что подобного рода инициативы, как обычно, списывают на дисциплину, хотя к дисциплине в боевых условиях это не имеет никакого отношения. Саму ситуацию россияне иронично сравнили с анекдотом, в котором какому-то генералу не понравился цвет собачьей будки, и поэтому пришлось перекрашивать всю часть.

Стоит отметить, что ранее на заявление генерал-лейтенанта Соболев раскритиковал предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, напомнив, что главная задача любого солдата в условиях боевых действий – воевать.

«Солдат должен воевать. Солдат видит мирных жителей один раз в месяц, а то и реже. 80% времени на фронте солдаты моются из бутылочки, а бритье – это вообще большая роскошь. Немалая часть как мусульман, так и православных, по религиозным обычаям носят бороду. Борода на фронте – это символ, это традиция. Как пел Леонид Осипович Утесов: «Вот когда прогоним фрица, будет время, будем бриться», – подчеркнул бизнесмен.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, назвал «глупой нелепостью» и «явной провокацией» призыв Соболева запретить бороды в армии, в том числе на передовой, отметив, что у генерал-лейтенанта очень много свободного времени на службе, раз от нечего делать он перечитывает устав.

«Эти бородачи освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба. В нашей команде 99,9% носят бороду, ухаживают за ней, носят согласно сунне. И наши бойцы в зоне СВО также следят за своими бородами», – заявил Кадыров.

Он также посоветовал таким деятелям как Соболев самим отправиться на передовую в зону специальной военной операции, «как это уже делают с десяток депутатов Госдумы».

Москва, Светлана Антонова

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