Главной угрозой для России является саботаж «пятой колонны», засевшей в высоких кабинетах

Одной из главных угроз для России является засевшая в высоких кабинетах «пятая колонна», которая продолжает заниматься саботажем. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров накануне в ходе «круглого стола» в Москве. По его оценке, без коренных изменений изменить ситуацию не удастся.

«В течении 30 лет взращивалась вот эта, условно, «пятая колонна», которая находится наверху в кабинетах чиновников, которая даже сейчас поддерживает специальную военную операцию (СВО), ходит с георгиевскими ленточками, но, по сути, занимается саботажем», – констатировал он.

«Интересы этих людей – олигархов тех же самых и коррумпированных чиновников, мы знаем, что у них там (на Западе). Мы увидели даже представителей нашего правящего класса, которые во время СВО, в период вот этих, так называемых праздников, их дети находились за рубежом, кайфовали, так скажем, в разных точках мира. И, как мне кажется, именно вот эти люди являются самой главной угрозой для нас», – подчеркнул Федоров.

По его мнению, определение мер к единичным деятелям культуры, которые на Западе стали предателями России, недостаточно – без коренных изменений ситуацию в стране переломить не удастся. «Без, не только очищения от деятелей культуры, которые по большому счету обслуживающий персонал, а именно без коренных изменений – ничего не выйдет», – заключил Федоров.

Москва, Мария Соколова

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