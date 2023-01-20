СМИ назвали имя главного кандидата на пост главы Счетной палаты России

Наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Счетной палаты является заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением кандидатур. По словам собеседников издания, консультации продолжаются до сих пор, «сохраняется интрига».

«Никогда не анонсируем», – заявил РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать, соответствует ли действительности информация о возможном назначении Козака.

Алексей Кудрин, и занимавшая до него должность главы Счетной палаты вице-премьер Татьяна Голикова считаются людьми действующего президента, которые не принадлежат к каким-либо властным кланам. Козак – тоже человек Путина, и его вероятное назначение главой Счетной палаты будет означать, что президент по-прежнему предпочитает видеть на этой должности своих доверенных лиц, пояснил собеседник РБК.

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах на пост главы Счетной палаты на следующей неделе. Кандидатуры для назначения на должность главы контрольного ведомства президенту вносит совет палаты Совфеда. Согласно закону «О Счетной палате», сенаторы должны внести главе государства не менее трех кандидатур, предложенных комитетами верхней палаты парламента, из которых президент выбирает одну.

Напомним, прежний глава Счетной палаты Алексей Кудрин покинул свой пост в ноябре 2022 года. По данным источников, в качестве преемника он предлагал первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

Москва, Светлана Антонова

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