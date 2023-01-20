«Где конкретный выход дел?» В России при наличии законов нет правового ответа на враждебные действия уехавших граждан

В России уже имеющегося правового регулирования хватает, чтобы начать разбирательство по негативным высказываниям и действиям в отношении России в отношении уехавших на Запад граждан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный российский адвокат Дмитрий Аграновский на «круглом столе» в Москве. По его оценке, для возвращающихся на Родину россиян нужно вводить фильтрационные мероприятия.

«С теми, кто совершает враждебные действия, занимается враждебной деятельностью, надо поступать по закону… Даже имеющегося правового регулирования достаточно. Статья 275 – госизмена, оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или представителям деятельности, направленной против безопасности РФ», – констатировал Аграновский.

Адвокат процитировал еще несколько статей уголовного и административно кодексов, которые уже сегодня можно применить к предателям. «275 статья. Говорили гражданин якобы перечислил или не якобы, вот это как раз и должны установить органы, 12 млн евро на помощь ВСУ. Дальше смотрим. 280 статья со значком 4. Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Мы их слышим каждый день. Административный кодекс 20.3.3. публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ», – пояснил юрист.

«Вот еще есть статья 207.3 УК – это публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. Почему- то эти статьи к некоторым людям не применяются. Это рождает в обществе нездоровое настроение, потому что мы видим, что некоторые люди почему-то равнее других перед законом. Знаю одного актера, который, на мой взгляд, просто надругался над нашими символами, переделал песни «Хотят ли русские войны» и «С чего начинается Родина» на свои поганые, извините, вирши. Что он там говорил, я не могу процитировать, потому что на мой взгляд, это абсолютно подстатейные вещи. Где результат? Пока никакого результата», – подчеркнул Аграновкий.

Юрист также пояснил ситуацию с конфискацией имущества уехавших, о которой сейчас много говорят. «Вот статья 104 со значком 1 – конфискация имущества. Она у нас есть, просто применяется не очень часто. Для этого действительно надо, чтобы человек был признан виновным. Но даже в рамках уголовных и административных дел можно уже арестовать это имущество. То есть, при желании можно начать эту деятельность. Почему-то она не происходит. Вот мы возмущаемся-возмущаемся, а где конкретный выход дел?», – заявил он.

Как считает юрист, что нынешняя ситуация повышает потребность фильтрационных мероприятий для тех, кто планирует вернуться из-за границы домой. «Вот люди уехали за границу. Они там находятся на территории недружественных государств. Кто там с ними общается? Как там их агитируют? А многие попадают в трудное положение. К ним приходят добрые люди и говорят – вот это, вот это, вот это. Многие потом возвращаются, те же айтишники. Но какие-то фильтрационные мероприятия нужны, какие-то списки нужны. Этим должны заниматься ни в коем случае не мы, не обыватели, не журналисты. Специальные службы пусть этим занимаются. И не надо этого бояться. Время изменилось. И вот эти нормы изменившегося времени диктуют соответствующие правоотношения», – заключил Аграновский.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»