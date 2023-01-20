Московские инженеры презентуют инновационный двигатель для гоночного электромобиля

Московские разработчики испытают в ходе экстремальных гонок на Байкале новый двигатель для электромобиля. Об этом сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Московское электроавтомобилестроение буквально набирает скорость, и в этом году представит новую разработку – инновационный двигатель для гоночного автомобиля. Болид впервые испытают в экстремальной гонке на озере Байкал – попробуют поставить рекорд скорости. Такие проверки важны для последующего запуска в серийное производство», – уточнил столичный градоначальник.

По его словам, для создания двигателя выбрали исключительно российских конструкторов и производителей комплектующих. Среди разработчиков – известные создатели гоночной техники Станислав Лыжин и Донат Корольков.

«Этот проект внесёт заметный вклад в современное отечественное машиностроение и поможет в решении задач импортозамещения», – подчеркнул Собянин.

По его словам, почти 40 компаний вошли в межотраслевой кластер электромобилестроения. Среди них есть участники особой экономической зоны «Технополис Москва». В производства этой ОЭЗ инвесторы вложили более 87 млрд рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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