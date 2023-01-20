«Отбивают деньги, которые вывезли»: на враждебные действия уехавших на Запад граждан РФ нужно отвечать жестко

У тех, кто уехал из России на Запад защищать свою собственность, вывезенные капиталы и совершает враждебные действия в отношении РФ, нужно конфисковать собственность и отдать в пользу государства. Об этом заявил экономист Валерий Корнеев на «круглом столе» в Москве. По его мнению, бить рублем надо также предателей от искусства, которые тиражируют свои заявления из-за рубежа.

Корнеев обратил внимание, что многие россияне уехали за границу защищать свои капиталы, что дает российскому государству право на адекватный ответ. «Те люди, которые уехали, – в первую очередь, это и бизнесмены, и культурная наша бывшая элита – они уехали туда не просто так. И говорят они там не просто так, не потому что они так чувствуют, и не потому, что они с чем-то согласны, с чем-то не согласны. У них там собственность, у них там деньги. Они уехали туда к деньгам. И говорить о том, что они как-то ошибаются, неправильно ощущают реальность, – это на самом деле неправильно. Они просто отбивают свою собственность, свои деньги, которые вывезли туда», – полагает он.

«Весь тот крик, который стоит, волна, которая льется на нас обратно с их стороны, и те деньги, которые они вынуждены выделять, конечно, они не сами, не по своему желанию выделяют для украинской армии и вообще для бандеровцев. Они это делают для того, чтобы не отняли у них там собственность. Как было сказано, ваше сердце там, где ваши сокровища. Они считают, что их сокровища за границей. Поэтому надо бить их по карману, по самому тяжелому, самому страшному, что они считают для себя сокровищем. И поэтому правильно говорить, что, с одной стороны, бизнесмены, которые там замарались и каким-то образом, либо что-то высказали в соответствии с Уголовным кодексом, либо перечислили кому-то деньги и это доказано, их собственность должна быть конфискована однозначно и передана в доход государства», – подчеркнул Корнеев.

При этом он полагает, что после враждебных заявлений людей искусства, которых, как говорят, нельзя выпилить из культурного контекста, – их «очень легко выпилить из экономического контекста». «Если человек купил какой-то диск или еще что-то – этого запрещать нельзя, невозможно. Но все телевизоры, все СМИ, любая продажа авторских прав или каких-то записей, видео, которая приносит хоть одну копейку денег, должна быть полностью блокирована. Даже в том случае, если они вернутся и попросят прощения, возвращать это ни в коем случае нельзя», – считает он.

«Там они деньги и собственность защитили, а после того, как их простили, они тут начинают еще раз зарабатывать. Это будет. Я вас уверяю. Через 3-5 лет, а президент сказал, в течении 10 лет мы этот сложный период истории закончим. На каких рубежах мы остановимся, в Лиссабоне или еще где-нибудь, я не знаю, но мы их увидим здесь. И эти люди будут просить прощения, смиренно стоять на коленях, просить вернуть им те деньги, которые у них будут изъяты, если мы у них все-таки это изымем. Поэтому я считаю, что поступать нужно ровно так», – заключил Корнеев.

Москва, Мария Соколова

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