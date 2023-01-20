Студентам – бесплатно: вход в Ржевский филиал Музея Победы на один день сделают свободным

В следующую среду, 25 января, в России отмечают День российского студенчества. Многие досуговые учреждения, дабы поощрить учащихся вузов, придумывают для них различные льготы в этот день. Так, например, в Ржевский филиал Музея Победы молодые люди смогут пройти совершенно бесплатно. Для этого в кассе достаточно будет показать свой студенческий билет.

«В нашем музее мы традиционно проводим акцию в честь Дня студентов. Уверены, что это еще одна прекрасная возможность для молодых людей познакомиться со страницами истории нашей страны. Кроме того, напомню, что гости в возрасте 14-22 лет могут оплатить экскурсии в нашем филиале по «Пушкинской карте», – рассказала заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Возможность больше узнать о Ржевской битве получат и школьники Омска. Для них в воскресенье, 22 января, с 12.00 по 16.00 в Историческом парке «Россия – моя история» пройдет бесплатная игротека, где можно проверить свои силы в стратегии «Путь к Победе. Битва за Ржев». Игротека проходит каждое воскресенье, уточняют организаторы.

Познакомиться с историей сражения можно также посмотрев одноименный фильм «Ржев». Его режиссер – Игорь Копылов – взял за основу повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Инициировал съемки бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, дед которого принимал непосредственное участие в Ржевской битве. Кино часто показывают в школах в рамках уроков патриотизма, ведь в век информационных технологий и обилия данных, которые получает подрастающее поколение из самых разных источников, невероятно важным становится такой аспект воспитания. Само по себе патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины, способного успешно выполнять гражданские обязанности.

Ржев, Светлана Антонова

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