Пригожин отправил в Вашингтон открытое письмо с просьбой уточнить, какое преступление «совершила» ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин решил выяснить у координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби, какие преступления совершает ЧВК «Вагнер».
После слов Кирби о возможности признания ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией» Пригожин направил открытое письмо американскому политику, в котором попросил его уточнить его смысл сказанного.
«Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?» – спросил предприниматель. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин заявил, что после признания ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией» отношения между участниками компании и США стали «разборкой преступных кланов».
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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