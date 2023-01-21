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Воскресенье, 22 января 2023, 01:40 мск

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Пригожин отправил в Вашингтон открытое письмо с просьбой уточнить, какое преступление «совершила» ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин решил выяснить у координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби, какие преступления совершает ЧВК «Вагнер».

После слов Кирби о возможности признания ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией» Пригожин направил открытое письмо американскому политику, в котором попросил его уточнить его смысл сказанного.

«Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?» – спросил предприниматель. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин заявил, что после признания ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией» отношения между участниками компании и США стали «разборкой преступных кланов».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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