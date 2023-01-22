«Прийти к папочке»: Пригожин дал три совета «нашкодившим» американцам и британцам

Предприниматель Евгений Пригожин отметил, что статья британского издания Financial Times о его сходстве со знаменитым целителем Григорием Распутиным заставила задуматься о параллелях с исторической личностью.

Журналисты издания «Век» рассказали бизнесмену о новой публикации FT, попросив того прокомментировать ситуацию. Пригожин в ответ заметил, что одним из главных умений Распутина была способность останавливать кровь юного царевича Алексея Романова заговорами. Он же придерживается другой тактики.

«Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними. Но смысл их сравнений и бесконечных обсуждений моей скромной персоны абсолютно понятен. Когда дети нашкодят, они стараются обратить внимание папы всякими неожиданными выходками», – цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин также отметил, что американцы и британцы могут исправить ситуацию, если придут к «папочке», попросят прощения и в дальнейшем будут вести себя нормально.

Москва, Светлана Антонова

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