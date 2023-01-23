Таможенники изъяли наручные часы стоимостью около 3 млн рублей

Пассажир, прибывший в Москву из Стамбула, пытался ввезти без декларирования швейцарские часы стоимостью около 3 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«Мужчину таможенники остановили на «зеленом» коридоре. В ходе таможенного контроля выяснилось, что он пытался незаконно провезти в своем багаже дорогостоящие наручные часы швейцарской марки Breguet в фирменной упаковке. Нарушитель сообщил, что приобрел их для себя в Турции за 823 тыс. лир, и о необходимости таможенного декларирования дорогостоящего товара не знал», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится таможенная экспертиза, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере).

Москва, Андрей Дорофеев

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