«Технически это возможно»: основатель LiveInternet оценил вероятность массового отключения смартфонов в России

Россия уже отключена от мирового программного обеспечения (ПО), что превращает телефоны россиян в «кирпичи». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко на пресс-конференции в Москве. В то же время, по его оценке, Западу нет никакого смысла полностью отключать смартфоны на территории РФ.

«Будет ли отключено все… Ну технически, это возможно, но практически – не вижу никакого смысла для коллег с той стороны отключать (смартфоны). Это и с Ираном сильно не прокатило, и в Корее все работает, и Китай вроде айфонами пользуется – там легализовано все достаточно», – отметил Клименко.

В то же время, как пояснил эксперт, все, что мог, Запад уже отключил для России. «На самом деле, у нас уже все отключено. Мы уже находимся с «кирпичами», нет платных сервисов в айфонах. Там есть кривые способы (их купить), но формально для обычного человека это все очень сложно допустимо… С андройдной частью все, с одной стороны, легче, но это только наше программное обеспечение. От мирового программного обеспечения мы официально отключены. Если вы хотите купить ПО, которое вам нужно, вы должны съездить, получить армянскую или киргизскую карточку… Есть люди, которые как-то умудряются оплачивать. Но формально у человека, покупающего смартфон, просто красивый экран, сенсорные кнопки, плюс – бесплатное программное обеспечение, которое установлено», – уточнил он.

«С железной стороны мы не готовы вообще, даже не надо никого вводить в заблуждение, никого обманывать. Мы полностью зависим от китайских товарищей и от того, согласятся ли они поставить наше программное обеспечение на своем железе», – полагает эксперт.

«(Отключение) возможно. Какова вероятность? Я ее очень высокой, именно отключение железа, не рассматриваю… Риски есть, но я бы к этому относился исключительно как – «Может метеорит упасть на Землю? Может», – заключил Клименко.

Москва, Мария Соколова

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