«Америка может удариться об стену», – Интернет-омбудсмен о перспективах отключения в России смартфонов

Запад не пойдет на отключение смартфонов в России, так как в этом случае потеряет контроль над всеми транзакциями россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Если говорить о телефонах и об их отключении, то, скорее, здесь все будут руководствоваться как раз позицией США, которые говорят о том, что телеком-сегмент должен работать, и все можно продавать, и все можно делать… Не в их интересах терять как-либо рынок. Но если вы уходите с телекома, то, по сути, вы теряете контроль над всеми транзакционными цепочками внутри страны, скажем так, потенциального противника. Поэтому вопрос их ухода – это вопрос тотального разрыва отношений между не только странами, но и регионами. Мы его сегодня уже наблюдаем. И он касается, например, тех же платежных систем, которые, закрыв доступ для россиян, фактически сейчас, в 2022 году, сформировали такой тренд, что все крупные регионы, будь то страны Азии, европейские страны, начинают понимать всю ущербность централизованной мировой системы», – пояснил Мариничев.

Интернет-омбудсмен обратил внимание, что за отключением смартфонов в России последует процесс фрагментации как Интернета, так и экономики в целом. «Передача информации и весь телеком, который с этим связан, – это и есть та кровь, которая поддерживает отношения в глобальном мире на сегодняшний день. И развал этих систем – это переход в совершенно иное качество конкуренции на мировом рынке, и уход от разделения рынков труда. Соответственно, мой прогноз таков, что никакого тотального одностороннего шага по превращению наших смартфонов в «кирпичи» не будет… Но если это случится, то мы будем стоять на пороге глобального изменения миропорядка», – полагает он.

Как считает Мариничев, России нужно кардинально менять приоритеты для технологического прорыва. «Упор делается на все отечественные компании, которые должны разработать смартфоны, но, на мой взгляд, это, конечно, бред, ненужная тема. Точно так же, как ненужная тема мусолить постоянно относительно программистов и программного обеспечения, которое должно разрабатываться. На мой взгляд, для страны есть только один путь, и он наиболее правильный, – точно такой же, как делали в Советском союзе в конце 60-х годов, – это, собственно, догнать и перегнать. А именно – инвестировать и создавать электронное машиностроение. Тогда мы получим потенциальную возможность создавать свои чипы, технику и свои программно-аппаратные комплексы», – подчеркнул он.

«Разрешить копировать – это не то же самое, что воровать, потому что копирование – это основа жизни на Земле. Когда одна ворона научилась открывать банку консервов, то другая ворона тоже подкопирует эти знания и будет открывать банку консервов, и обе вороны не умрут с голода, что позволит выжить популяции. Поэтому здесь вопрос такой – почему мы должны жить по чужим правилам, почему мы должны охранять правообладание кого-то где-то для того, чтобы здесь он имел право продавать. Если мы нацелены на выживание нации и на расцвет нации, то нужно изменить подходы», – заявил Интернет-омбудсмен.

«И Америка может остановиться и удариться об стену, если… сделают из наших телефонов «кирпич». Они тоже ничего производить не смогут, потому что, так или иначе, на непосредственно сырьевую базу, они до сих пор завязаны, в том числе, и на Россию. И есть всегда кусочек чего-то внутри каждого смартфона, что находится с точки зрения сырья, только в России…» – отметил Мариничев.

Москва, Мария Соколова

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