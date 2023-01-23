В Зеленского никто не верит: киевская элита рассчитывает на «договорняк» с Москвой

На Украине высока степень внутриполитического раскола – киевская элита не верит в благополучное разрешение конфликта с Россией. Такое мнение высказал профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов. По его оценке, ситуацию можно оценить как напряженную.

«Видно, что в Киеве существует определенное напряжение. Все, что называется, прячут скелетики в шкафах. Вот эта история с погибшим министром внутренних дел Монастырским. Ведь это был единственный человек, которому Зеленский верил, и тут – бац!.. Вертолет падает. Это яркое проявление того, что из тихих «тёрок», которые происходят в Киеве, всё переходит в открытое противостояние и столкновение силовиков», – отметил он.

«Всё говорит о том, что накал противоречий в элите страны пересек «красную линию», и дальше всё будет разрешаться только через использование силовых ресурсов. И Зеленский не является арбитром в этих подковерных схватках, а теперь он еще без «глаз и ушей» в среде силовиков. Единственный шанс у Зеленского выиграть время – это переворошить кабмин и силовиков, пока он не найдет нового преданного ему министра внутренних дел, и не удостоверится, что его не собираются смещать с должности главы Украины. А если они наплюют и будет передоз?» – пояснил политолог в своем телеграм-канале.

По его оценке, украинская элита перестала надеяться на военные успехи и восстановление экономики, а верит только в «договорняк». «Элита Украины перестала верить в скорую победу, в уход России на границы на начало 92-го года и, самое главное – в восстановление экономики хотя бы в до СВО-шном виде. Совершенно понятно, что без энергосистемы, без транспортных путей, без устойчивой гривны, без иностранной заемной финансовой помощи с учетом разрушений городов и инфраструктуры, с полями усеянными неразорвавшимися снарядами и ракетами, с огромными людскими потерями Украина лет 20-30 не сможет признаваться более-менее устойчивым государством, в котором можно делать конкурентный бизнес», – констатировал он.

«Поэтому – сейчас там каждый за себя. Бюджет – почти единственный источник зарабатывания денег, население уже не платит, внешние рынки покупают остатки, а не вновь производимые товары, и то с огромной скидкой. И никто не верит в Зеленского, потому что он недоговороспособный со своими безумными требованиями, рассорился со всеми местными олигархами, а они были настоящими олигархами с деньгами, вотчинами, СМИ, карманными депутатами. Они-то прекрасно знают, что единой страны больше нет. Есть набор территорий, которые привязаны к Киеву не больше, чем Донбасс, только это пока не признается публично. Да, что там, Киев тоже не подчиняется Зеленскому», – подчеркнул эксперт.

«А во что верит элита Украины? В договорняк. С силовиками страны, с Москвой через Медведчука, со Штатами и Британией, если туда выведены деньги», – заключил Баширов.

Москва, Мария Соколова

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