Власти США приняли решение о внесении ЧВК «Вагнер» в список транснациональных преступных организаций – это произошло на фоне успехов «музыкантов» в Соледаре. Ситуацию прокомментировал Евгений Пригожин.

«В мире всегда борются добро со злом. ЧВК «Вагнер» – это сила. Русская сила. И эта сила всегда на стороне добра. Безусловно, если пофилософствовать, то для кого-то ЧВК «Вагнер» – добро, а для кого-то – зло. Но это зло для наших врагов. Америка и Россия – заклятые враги, это сложившаяся данность, каких бы взглядов вы ни придерживались», – приводит его слова пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен напомнил, что власти США пытаются разрушить Россию для того, чтобы стать самой большой и мощной страной в мире. Он отметил, что с этой задачей им справиться не суждено.

«Если считать ЧВК «Вагнер» преступной организацией, то США – это мощнейший преступный синдикат, который существует на деньги всего мира. Из чего следует, что рядом с этим преступным синдикатом ЧВК «Вагнер» больше похожа на полицию нравов», – подчеркнул Пригожин.

Предприниматель добавил, что ЧВК «Вагнер» является необузданной силой, которая держит американцев в страхе.

«Очень важно то, что мы ни разу не вели себя агрессивно по отношению к американцам, но, тем не менее, не позволяли им хамства. Не единожды мы ловили вооруженные группы и сотрудников американских спецслужб, которые пытались навредить ЧВК «Вагнер» и организовывали покушения. Каждый раз мы давали им по жопе и отпускали с миром (видеоматериалы имеются в избытке), перед отправкой домой, «накормив их обедом и ужином», – пояснил он.

По словам Евгения Пригожина, американцы находятся в недоумении, поскольку их не трогают, но и не дают «растопыривать пальцы».

Москва, Светлана Антонова

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