Число ипотечных сделок в Москве за месяц подскочило более чем на четверть

В декабре число ипотечных сделок, заключенных в Москве на первичном и вторичном рынках, увеличилось на 26% в сравнении с ноябрем. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра).

В декабре зарегистрировано 11 043 договора ипотечного жилищного кредитования, тогда как в ноябре – 8 752.

«Более 11 тысяч ипотечных сделок зарегистрированы на столичном рынке недвижимости в декабре. В 2022 году больше фиксировалось только в марте (12 341). При этом по сравнению с декабрьским результатом рекордного 2021 года число договоров уменьшилось на 2,5 тысячи или на 18,5%, но тогда Росреестр оформил максимальное значение за все предыдущие годы статистических наблюдений», – уточнил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

По итогам четвертого квартала 2022 года в московском регионе зарегистрировано 29 060 ипотечных договоров. Данный показатель на 7,1% превысил количество сделок в третьем квартале (27 120).

Всего в январе-декабре 2022 года в Москве зарегистрировано 108 426 договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 15,1% меньше абсолютного рекорда прошлого года (127 637), но на 4% больше 2020 года, когда впервые в столице число регистраций ипотечных сделок превысило 100 тысяч (104 231).

«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в декабре составил 69,6 миллиарда рублей – это 25,2% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму более 830 миллиардов рублей», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва, Андрей Дорофеев

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