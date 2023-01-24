«Я в курсе»: Евгений Пригожин о планах Зеленского и ЦРУ ликвидировать главу ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал оказать содействие в своей «ликвидации».

Ранее информацией об обсуждении президента Украины Владимира Зеленского с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом «устранения Пригожина» поделился председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Да, я в курсе, пресс-служба мне об этом сообщила. Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие», – прокомментировал бизнесмен.

Напомним, Рогов объяснил идею Зеленского о ликвидации Пригожина «высоким уровнем эффективности действий» последнего.

Москва, Светлана Антонова

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