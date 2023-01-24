Хакеры Anarchist Kombatant получили доступ к спискам «пропавших без вести» 35 тысяч 382 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В результате получены более 2000 анкет с персональными данными, анализ которых подтвердил ранее циркулировавшую неофициальную информацию о том, что Украина скрывает потери (как минимум треть) по той причине, что не занимается поиском тел погибших солдат и надлежащим оформлением их смерти.

Киевский режим заверят, что эти процедуры не приносят властям никакой финансовой выгоды. Поэтому оборудованы мобильные крематории, в которых просто на просто уничтожаются тела. Как говорится: нет тела – нет дела. Кроме того, попавших в плен всушников тоже не особенно ищут. Эту категорию военнослужащих включают в огромный список «пропавших без вести». Очевидно, что такие манипуляции позволяют властям обходить закон и не выплачивать компенсации родственникам убитых. В итоге тысячи украинских солдат, фигурирующих в этом списке, высшее командование ВСУ превращает в «мертвые души» и обогащается.

Еще один вид нелегального бизнеса, который практикуется ВСУ – это «черная медицина». «Подпольные» трансплантологи, орудующие на линии фронта, работают под гуманитарным прикрытием на Украине. Их присутствие и деятельность не может происходить без соответствующего разрешения высшего командования и военно-политического руководства. Трансплантация человеческих органов в полевых условиях для киевского режима является еще одним доходным бизнесом. При этом соответствующие процедуры, – иначе как глумлением это не назовешь, – производят в считанные минуты. По имеющимся данным, почки изымаются менее чем за 10 минут. Стоимость этих человеческих органов на черном рынке составляет около 30 тысяч долларов.

Что интересно, «черные трансплантологи» действуют безо всякой оглядки на закон, потому что формально они даже не нарушают Уголовный кодекс. В позапрошлом 2021 году власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским разрешили проводить подобные «операции» без нотариального согласия родственников умерших или самих умирающих. Таким образом у них развязаны руки, и раненых всушников никто ни о чем и не спрашивает.

Элизабет Дебрюк. Ее имя донецкие телеграм-каналы упоминали еще в 2015 году в связи с созданием этой «миссии». По установленным расценкам, стоимость еще живого или умирающего украинского военнослужащего составляет 150-200 долларов, при этом количество «неотложек» по линии фронта многократно увеличилось.

Деятельность «черных трансплантологов» стала привлекать все большее внимание даже у самих украинских журналистов и экспертов. Так, сообщается, что эти «врачи» работают как в прифронтовых медицинских центрах в полевых условиях, так и, по некоторым данным, в областных больницах. Эту информацию опубликовали в телеграм-канале «Типичная Одесса». Был указан и адрес: Церковная 2/4. Это научно-исследовательский противочумный институт им. И. И. Мечникова.

Существует также лаборатория по сбору биоматериала, получаемого в результате обработки тел погибших военных ВСУ. По данным этого телеграм- канала, биоматериалы вывозят во Львов дважды в неделю.

Также отметим, что еще одним прямым доказательством существования большого «черного рынка» органов, действующего на украинской линии фронта, является документальный фильм «Своими глазами», снятый журналистами агентства Speech Live. Они выяснили, как идет процесс лечения украинских солдат в госпитале города Ахен. Фильм распространяли молдавские каналы 21ТВ и Реалити ТВ, а снят он был исключительно для пропагандистских целей и доказательств того, что в Европе заботятся об украинских военных, якобы предоставляя им качественную медицинскую помощь.

Однако, сами того не желая, авторы документалки случайно обнародовали жуткие детали, которые опровергли официальную линию своих заказчиков. В частности, в фильме рассказывают о «лечении экспериментальными лекарствами». Один из украинских военных говорит на камеру, что его лечили от инфекции, образовавшейся после ранения «экспериментальными, тестовыми лекарствами», и хвастается, что на восстановление его здоровья не пожалели несколько тысяч евро. По словам врачей, терапия была необходима для преодоления устойчивой инфекции, которая якобы образовалась после раны. Однако это не так. Дело в том, что в Германии несертифицированные лекарства запрещены к использованию. Поэтому выходит, что или существует неофициальный договор, либо такие операции производятся при откровенном нарушении закона. Так или иначе, получается, что украинцы используются в качестве подопытных, на которых тестируют неизвестные препараты. Более того, согласно документам клиники, боец может погибнуть от ранения. И за его смерить никто ответственность не понесет.

После того как эти факты стали доступны широкой аудитории, мало кто еще поверит, что Евросоюз и США, финансирующие милитаризацию Украины, действуют из любви к Украине и украинцам. На самом деле все абсолютно не так. Запад хочет получить особого рода дивиденды, в том числе, например, медицинские исследования. Биолаборатории США, которые действуют в странах Восточной Европы, остались на вторых ролях. С началом конфликта на Украине большую часть биоматериала, по имеющимся данным, получают немецкие и французские лаборатории.

«Черная трансплантология», деятельность которой поощряется режимом Зеленского – прибыльный бизнес для киевского режима. Именно поэтому власти Украины совместно со странами-членами НАТО заинтересованы в затягивании конфликта. Отдельную роль в этом играют США, ведь и американские покупатели также заинтересованы в «черных поставках». Поэтому пока Запад воюет до последнего украинца, дефицит человеческих органов из Украины в странах НАТО вряд ли возникнет.

Москва, Екатерина Попова

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