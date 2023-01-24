В Москве чаще всего паркуют без номеров Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley

В Москве в течение 2022 года чаще всего за парковку без номеров эвакуировали автомобили марок Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

При этом в дептрансе привели статистику по эвакуации автомобилей других престижных марок: BMW – 472, Mercedes – 313, Audi – 176, Tesla – 59, Porsche – 53.

Всего за прошлый год эвакуаторы «Московского паркинга» переместили больше 5,1 тысячи машин без номеров – почти 2,2 тысячи из них были припаркованы с нарушениями. Больше всего машин эвакуировали с Кутузовского, Ленинградского и Волгоградского проспектов, Лобненской улицы и проспекта Мира.

В ведомстве пояснили, что эвакуация неправильно припаркованных автомобилей производится для безопасности жителей Москвы. «Такие машины могут быть причастны к криминалу или находиться в угоне. По решению Антитеррористической комиссии с 2017 года их перемещают для проверки полицией», – уточнили в департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

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