Московский аквариумист отравился парами экзотического коралла

Житель столицы отравился парами, которые выделял коралл, помещенный им в домашний аквариум. Об этом сообщается на странице НИИ скорой помощи им. Склифософского в соцсети «ВКонтакте».

«Молодой человек 25 лет увлекается аквариумистикой. Решил дополнить свою коллекцию экзотическим образцом – живым кораллом палитоя. Коралл действительно очень красивый, похож на грибы, которые светятся в темноте. Вот только при разделении колонии выделяется опасный палитоксин, который вызывает сильное отравление», – рассказали медики.

В НИИ отметили, что палитоксин – одно из самых ядовитых веществ для человека, поэтому его пары вызывают острую реакцию у организма. В мире зарегистрированы летальные случаи после отравления парами коралла, но молодой человек вовремя обратился за медицинской помощью и скорая доставила его в токсикологию Склифа.

«Спустя час после контакта с кораллом у пациента появились симптомы: одышка, головокружение, тошнота, судороги в руках, рвота и диарея, температура 38,6 градуса. В токсикологическом отделении НИИ Склифосовского это первый подобный случай, но несмотря на его экзотичность, специалисты помогли пациенту», – добавили в учреждении

Спустя трое суток молодой человек был выписан. За это время ему провели детоксикационную, антигистаминную и симптоматическую терапию.

Москва, Андрей Дорофеев

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