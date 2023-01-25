Более 400 московских школьников получат бесплатные путевки во всероссийские детские центры

Талантливые московские школьники смогут получить бесплатные путевки во всероссийские детские центры – «Орленок», «Смену», «Океан» и «Алые паруса». Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства столицы.

Имена школьников, которые примут участие в программе, будут определены по результатам конкурсного отбора, организованного Московским агентством организации отдыха и туризма (Мосгортур) совместно с всероссийскими детскими центрами. Всего в 2023 году будет распределено более 400 путевок на 25 смен.

В путевку входит проживание, питание и участие ребенка в программе смены. Проезд к месту отдыха и обратно, а также медицинскую страховку родителям необходимо будет оплатить самостоятельно, пояснили в пресс-службе.

«Для детей это мотивация хорошо учиться, участвовать в различных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. Программы этого года подойдут для ребят с разными интересами: от журналистики и добровольчества до космоса и технического творчества. Также с 2022 года к программе присоединился новый всероссийский детский центр – «Алые паруса» в Евпатории. Получить путевку туда могут дети с особенностями здоровья и дети, перенесшие COVID-19», – уточнила генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

Ближайшие заезды начнутся в конце февраля. Они пройдут в ВДЦ «Смена» и будут посвящены профориентации, волонтерской деятельности и развитию творческих способностей. Прием заявок на эти смены завершится 31 января. Также можно подать заявки в программы «Гагаринский старт» в ВДЦ «Орленок» с 28 марта по 17 апреля и «Под алыми парусами» в ВДЦ «Алые паруса» с 19 апреля по 12 мая.

Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 11 до 17 лет, обучающиеся в Москве. Для оформления заявки им понадобится характеристика из образовательной организации, а также грамоты и дипломы, которые подтверждают их достижения и соответствуют тематике смены. Чем выше уровень конкурса и награды, тем больше баллов получит школьник.

Подробные условия участия в конкурсах и описания смен представлены на сайте Мосгортура. Списки победителей конкурсного отбора также будут опубликованы на сайте учреждения.

Москва, Андрей Дорофеев

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