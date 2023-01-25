Число сделок с недвижимостью на первичном рынке Москвы увеличилось в декабре на 50% в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

По данным ведомства, в декабре 2022 года было зарегистрировано 12 176 договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 50,5% выше данных ноября (8 090 договоров) и на 22,6% ниже декабря 2021 года (15 737 ДДУ). Всего за 12 месяцев было оформлено 122 049 ДДУ – результат превышает показатели всех прежних лет, за исключением 2021 года с разницей 15,2%.

На рынке жилой недвижимости в декабре оформлено 8 943 договора долевого участия в строительстве, что на 48,6% выше ноябрьских значений (6 020 ДДУ). К декабрю 2021 года число сделок с квартирами снизилось на 16,8% (10 754 ДДУ). Всего в январе-декабре 2022 года Росреестр зарегистрировал в Москве 85 044 ДДУ, что стало вторым максимальным показателем за все годы. В рекордном прошлом году зарегистрировано на 13,9% больше договоров на первичном рынке (98 770 ДДУ).

Декабрь 2022 года в сегменте нежилой недвижимости также показал рост по отношению к ноябрю на 56,2% (3 233 ДДУ). За весь год Росреестром оформлено 37 005 первичных договоров при покупке коммерческих помещений, что на 18,2% меньше аналогичного периода 2021 года (45 215 ДДУ).

«Тенденция роста числа сделок с жильем в последний месяц года сохраняется на протяжении последних четырех лет, начиная с 2019 объем регистраций в декабре по отношению к ноябрю увеличивался в среднем на 19%. Прошлый год не стал исключением с максимальным месячным приростом 48%, что значительно нивелировало разницу в объеме регистраций сделок год к году. В итоге число договоров, оформленных Росреестром при покупке квартир в строящихся домах превысило 85 тысяч ДДУ, для сравнения в 2020 году мы фиксировали 82,7 тысячи ДДУ, в 2019 – 81,5 тысячи ДДУ», – прокомментировал ситуацию руководитель московского управления Росреестра Игорь Майданов.

Москва, Андрей Дорофеев

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