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Среда, 25 января 2023, 14:06 мск

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Пассажирка из Дубая попалась на попытке ввезти в Россию кресты с бриллиантами на 13 млн рублей

Гражданка Румынии, прибывшая в аэропорт «Домодедово» из Дубая, была задержана за попытку незаконно ввезти в Россию крупную партию ювелирных изделий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Домодедовской таможни.

«Таможенники в Домодедово обнаружили 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов в ручной клади пассажирки, прибывшей из Дубая. Ювелирные изделия пыталась незаконно переместить через «зеленый» коридор гражданка Румынии. Драгоценности ювелирного бренда Graff выполнены из белого золота 750 пробы и представлены в виде цепочки и подвески. Их общая стоимость оценивается в 13 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Также у женщины были обнаружены незадекларированные наручные часы Bulgari.

Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за незаконно перемещаемые товары превышает 4 млн рублей.

В действиях женщины усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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