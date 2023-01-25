Суд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Мосгорсуд принял решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ). Таким образом был удовлетворен соответствующий иск министерства юстиции России.

В ходе прений сторон представители минюста на заседании суда пояснили, что главное основание для ликвидации МХГ заключается в осуществлении ею деятельности на всей территории страны при статусе региональной организации.

«Организация зарегистрирована как региональная московская, но вела свою работу экстерриториально – это неустранимое нарушение», – сказал представитель министерства. Прокуратура поддержала иск минюста, сочтя данные проверки объективными и подтверждающими неустранимость выявленных нарушений, передает ТАСС.

В свою очередь сопредседатель МХГ Валерий Борщев заявил, что ликвидация является ударом по мировому правозащитному движению, уничтожающему уникальное общественное явление. Он отметил, что при своем создании МХГ задумывалась как консолидирующий орган для российского правозащитного движения.

«Это старейшая правозащитная организация страны, и с первых дней ее существования она вела широкую, консолидирующую работу. Поэтому выдвигаемые претензии – это абсурд. Права человека экстерриториальны», – сказал он.

Как ожидается, МХГ обжалует решение.

Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году советским физиком и правозащитником Юрием Орловым с целью содействия исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, посвященных соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека, отмечает «Интерфакс».

Впоследствии организация приостановила свою деятельность и была воссоздана в 1989 году.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»